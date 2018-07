Bárbara Amorós: "Está claro que Fran tiene muchas papeletas para ganar Top Chef"

Pregunta de Victor99: Hola Bárbara algunos te han comparado con Carlos Medina en esta temporada de Top Chef en cuanto a las diversas opiniones que la audiencia tiene sobre el como las tenia sobre ti, en algunas semejanzas dentro de la cocina... consideras que el es "la nueva Barbara" de Top Chef? Te sientes identificado con el?

No. Los dos nos comportamos como somos delante de las cámaras pero de personalidad no me siento identificada con el. Ni en la cocina, mi cocina no está muy relacionada con la química y él , no puede vivir sin ella.

Pero te diré q es un concursante con una cocina muy sorprendente , y que si le salen los platos bien puede llegar muy lejos en Top Chef. Y como mediático, entiendo que triunfe, porque desde luego auténtico (en decir lo que piensa) es un rato!

Pregunta de Xavi: Por lo que has visto hasta ahora, ¿quién crees que tiene más posibilidades de ganar? ¿Y quién te gustaría que lo hiciera?

Dos preguntas en una!! Es pronto para hacer cábalas,los concursantes tienen todavía mucho que vivir, y es difícil saber como evoluciona cada uno. Pero visto lo visto, esta claro que Fran, tiene muchas papeletas!

Y a mi .... te digo que es pronto , para poder tener un favorito, pero me gusta Fran, Víctor, Pablo, David, Marta...me gustan todos!¡



Pregunta de tocho: Hola guapa!!! Qué te parece la novedad de que sale un concursante y puede entrar otro de la repesca? Gracias

Hola tocho. Pues que supongo que son cosas del formato Top Chef y que le da emoción al concurso y oportunidades a los concursantes!

Pregunta de postureo_atres: ¿Qué te pareció el momento "cocina con tierra" de la prueba grupal? Un saludo!

Me pareció una risa, creo que le dio el subidón que todo iba bien y se le fue la cabeza.

Pregunta de kanarita99: ¿Qué le recomendarías a Honorato para ganarse el respeto de sus compañeros?

Creo que no le hace falta mi consejo, es un buen hombre, con una gran carrera a sus espaldas ...., y el respeto de muchos profesionales , empresarios, además de mucha más gente, segurísimo, que se lo tiene ganado.

Si Honorato , es capaz de templar los nervios y dejar que fluya su creatividad junto con su experiencia, puede ser un Gran Concursante