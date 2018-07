Daniela Blume y Jesulín entrenan y se saludan 'a lo bestia'

ENTRENAMIENTOS PROGRAMA 5 'SPLASH! FAMOSOS AL AGUA'

Daniela Blume y Jesulín de Ubrique saltarán juntos en los cuartos de final del próximo lunes en 'Splash! Famosos al agua'. La presentadora y el torero tienen claro que quieren ganar pero no sin pasárselo bien, ambos tienen su particular saludo de la bestia 'pecho con pecho', Jesulín se ríe cada vez que lo hacen "me voy a acordar toda la vida de los pechugazos de Daniela".