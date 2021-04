El surrealista fallo de memoria de Secun de la Rosa: “¡No me acuerdo!”

La llamada es el comodín que más y mejores anécdotas deja en '¿Quién quiere ser millonario?'. Secun de la Rosa ha tenido que recurrir a ella ante sus dudas en su novena pregunta, intentando alcanzar los 15.000 euros.

El actor ha recurrido a Iván, que ha sabido resolverle el dilema sobre la provincia con la que Soria no hace frontera. Sin embargo, su memoria ha estado a punto de costarle un disgusto cuando la llamada ha terminado. Él pensaba que automáticamente se marcaba la respuesta que había dado su amigo... pero no, porque tiene que decir él la opción. ¡Y no se acordaba!

¡Revívelo en el vídeo!