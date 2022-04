Isidoro se planta por 30.000 euros en ‘¿Quién quiere ser millonario?’… ¿con sabor agridulce?

Tras gastar la ayuda del público en una pregunta sobre cine español de mucho ‘caché’, Isidoro ha llegado a la undécima pregunta sin ninguno de los tres comodines, pero con 20.000 euros asegurados.

En esta nueva pregunta, Isidoro debía acertar cuál es el sabor que percibimos solo con la punta de la lengua. Ha sido entonces cuando el concursante se ha dado cuenta de que no tenía ninguna respuesta segura y ha decidido plantarse por 30.000 euros.

Para no quedarse con ese mal sabor de boca, Juanra Bonet le ha desvelado la respuesta correcta y no era la que Isidoro creía, ¡hubiese fallado!: “Pues lo he hecho bien”, ha confesado el concursante satisfecho de su decisión.

