PROGRAMA 4 | CHILE

Pese a que Chile es su quinto destino, hasta ahora los viajeros aún no habían pisado la playa. Pero al fin lo hacen en Santo Domingo, cargados del kit clásico de sombrillas y sillas. Todos deciden quedarse a la sombra menos un valiente que quiere probar las aguas del Pacífico: Antonio, para quien el agua no estaba nada fría sino “divina”. Sus compañeros, sin embargo, no pensaban lo mismo.