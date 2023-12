¡Qué daño! El escudo no protege a Abel de la decepción

Abel se ha metido en la ronda final sin ninguna dificultad. Su conexión en la primera ronda con Edu Soto y Rocío Madrid ha sido increíble, y le ha permitido ser el afortunado a optar por los 10.000 euros. “Menuda pasta” ha dicho el concursante antes de empezar la prueba.

Una vez ahí, Edu Soto y Rocío Madrid han intentado poner todo de su parte para ayudar al concursante, pero no ha bastado. El inicio de la prueba con Rocío Madrid ha sido un poco confuso, Abel no lograba las mejores pistas y Rocío se complicaba con las respuestas. Más tarde, Edu Soto ha conseguido “salvar” la prueba multiplicando su conexión con el concursante y finalmente, suma un total de 6 aciertos lo que equivale a 600 euros.

Por desgracia para Abel, la pista en el Password final no ha sido todo lo concreta que se necesita. Los invitados después de debatir y buscar la mejor respuesta han decidido quedarse con la palabra “Armadura” ¡Qué lástima! Por qué poco, pero la respuesta correcta era “Escudo”. ¡Revive el momento dándole al play!