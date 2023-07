Dabiz Muñoz confiesa uno de sus mayores problemas... ¡Y Pedroche da fe!

La pareja ha demostrado su gran química en el programa, desde el baile de Cristina Pedrochehasta la bonita declaración de amor de Dabiz Muñoz.

La presentación de Palmira, la concursante que juega con Dabiz Muñoz, acaba con una confesión del cocinero. Mientras comenta cómo a ella le cuesta delegar el trabajo en los demás porque cree que no lo harán bien, Dabiz reconoce que le ocurre lo mismo.

“Yo me he tirado muchos años pensando eso”, afirma. No le da tiempo a acabar la frase y Pedroche ya estaba confirmando. “Y todavía...”, dice la presentadora entre dientes.

Sin embargo, Dabiz asegura que está mejorando y que se ha dado cuenta de que delegar en la gente apropiada te hace ser mejor. “Bueno, está en ello”, advierte Cristina, tratando de arreglarlo. ¡Vaya dos!