Rafa confía en Orestes para empatar en ‘El Rosco’ de Reyes: “No sé si será una estrategia sibilina”

Para 'Pasapalabra', el regalazo de la tarde de Reyes y de cada día es tener concursantes tan buenos como Orestes y Rafa. Además, tras 154 programas juntos, han protagonizado 'El Rosco' más igualado, compitiendo por un bote de 2.014.000 euros.

El burgalés ha llevado la delantera durante la prueba, a pesar de esos 'cerrojos' que le han hecho reconocer que veía difícil ir a por el premio millonario. No obstante, ha conseguido una primera vuelta de 21 aciertos.

Rafa ha conseguido empatarle y entonces ha llegado su dilema: fiarse o no de su rival. "Orestes dice que lo ve negro, no sé si será una estrategia sibilina", ha manifestado tras reconocer que no tenía más opciones claras y que decidía plantarse.

Por lo tanto, el desenlace está en manos de Orestes. Con cuatro preguntas pendientes, puede dar la sorpresa si decide arriesgar y no firmar esas tablas. ¿Habrá final inesperado? ¡Descúbrelo en el vídeo!