Roberto Leal recibe la crítica más demoledora de su vida tras cantar por Alejandro Sanz: "Ten hijos pa esto"

Roberto Leal siempre ha demostrado su pasión por la música, tanto fuera como dentro del plató de Pasapalabra. Es verdad que no se prodiga demasiado cantando en el programa, a pesar de que una de sus pruebas favoritas es La Pista. Sin embargo, más de una vez ha sorprendido a los espectadores con un poquito de flamenco o protagonizando una pelea de gallos con Arkano.

En un divertido vídeo en sus redes sociales, el presentador se atreve con Cuando nadie me vez, uno de los mayores éxitos de Alejandro Sanz. Lo hace desde la tranquilidad de su casa, donde se encuentra... con su peor crítico. Su hijo Leo, de sólo 2 años, sorprende al interrumpirle con una sentencia demoledora: "¡Cantas muy mal!".

Muy sincero, el bebé regaña a su padre y le ruega que parte: "Porque no me gusta que cantes", le dice. "Ten hijos pa esto, Alejandro Sanz", se resigna Roberto, al que no le queda más remedio que admitir: "Los niños siempre dicen la verdad".

Con todo, el presentador avisa de que no cejará en su empeño: "El día que cante en La Voz se da la vuelta el público". ¡Hay que perseguir los sueños!