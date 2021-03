Roberto Leal desvela sus secretos para presentar 'Pasapalabra': "Mi madre me tranquiliza y me baja los pies a la tierra"

Roberto Leal ha celebrado el 20 aniversario de 'Pasapalabra' en un programa especial al frente de los mandos. Por esta razón, hemos hablado con él para que realice una valoración sobre lo más complicado de su trabajo.

Además, hemos conocido uno de sus rituales antes de comenzar las grabaciones y cuál es el tipo de invitado que más le gusta que asista al programa.

¿Sueña con entregar el bote?

Roberto Leal lleva más de 200 programas a sus espaldas pero todavía no ha tenido la oportunidad de hacer entrega del ansiado bote de 'Pasapalabra'. ¿Sueña con entregarlo? El presentador ha admitido que es algo que espera realizar algún día pero que la actual situación por culpa del coronavirus no podrá hacer que lo celebre tal y como le gustaría: "No podemos abrazarnos y en circunstancias normales tendrían que venir los geos".

