Rafa Castaño confiesa el rival al que más temería al cumplir 100 programas en 'Pasapalabra': "Me asustaría mucho"

El club de los centenarios de 'Pasapalabra' cuenta en esta etapa con los nombres ilustres de Pablo Díaz, Orestes Barbero y Jaime Conde. Y a ellos se suma, desde ahora, uno más: Rafa Castaño. El sevillano cumple 100 programas en el concurso, un 'siglo' en el que ha demostrado sobresalientes conocimientos, simpatía andaluza, una rivalidad ejemplar con Orestes y, entre otros talentos, una poderosa voz. De todo ello hablamos con él en esta entrevista en un día tan especial.

"Es mucho lo que he estudiado, así que me siento satisfecho"

"No me lo creo", asegura Rafa sobre su centenar de tardes en 'Pasapalabra'. Reconoce que, cuando llegó, lo hizo con "la esperanza de durar mucho" pero sin pensar en cifras concretas. Por eso, se siente "orgulloso" y también "satisfecho": "Porque es mucho lo que he estudiado".

"La relación con Orestes es muy buena: somos rivales pero me llevo estupendamente con él"

Su trayectoria en el concurso es indisoluble de su compañero de fatigas: Orestes, y la relación entre los dos es...: "Muy divertida". "Tiene un carácter distinto al mío, es mucho más despistado en alguna cosas, nos contamos chistes malos, sobre todo él a mí", describe al burgalés. Como cada uno vive en una ciudad, sólo se ven en el plató pero mantienen el contacto también fuera, incluso desde antes de que Rafa regresara a 'Pasapalabra'. "Evidentemente somos rivales aquí, pero yo me llevo estupendamente con él", afirma.

Más allá de 'El Rosco', cuya forma de jugarlo ha ido evolucionando en gran parte por su rival, la prueba preferida del sevillano es 'La Pista'. "Siempre me ha gustado cantar", confiesa sobre este secreto a voces. Por eso, le ponemos en un aprieto para que nos haga disfrutar con una de sus canciones preferidas. Se resiste poco, se aclara la voz, pone pose de crooner cual Frank Sinatra o Michael Bublé, dos de sus referentes, y nos deleita con 'Fly me to the moon'. ¡Espectacular!

¿Una 'Silla Azul' frente a su hermano Alberto?: "Me asustaría mucho porque me conoce bien"

La siguiente pregunta le pone en un compromiso: ¿Cuál sería su reacción si apareciera para enfrentarse a él en la 'Silla Azul'... ¡su hermano Alberto!? También es aficionado a los concursos. Más allá de la pena que le daría porque "sólo puede quedar uno", reconoce: "Me asustaría mucho porque me conoce bien y yo a él y sé que es muy bueno". Al mismo tiempo, advierte: "A mí como si me soltáis a Pablo Díaz de nuevo", bromea.

Rafa está completamente centrado en el concurso, hasta el punto de que ha tenido que dejar a un lado su profesión de librero. "Este programa yo me lo tomo muy en serio, como unas oposiciones", revela. Sigue siendo socio de la librería Caótica, pero su cabeza está al 100% en 'Pasapalabra'. "Fuera de aquí, cuando no grabo, estudio", comenta sobre su día a día.

Por último, da las gracias a los espectadores, reconociendo que es "un privilegio estar en 'Pasapalabra' tarde tras tarde. "Seguid viéndolo, por mi parte os ofreceré espectáculo y algún día, ojalá, que caiga el bote", desea. ¡Felicidades, Rafa!