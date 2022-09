¿Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' del 7 al 9 de septiembre? ¡Descúbrelos!

Orestes y Rafa reciben a nuevos integrantes para sus equipos. Se trata de Lorena Gómez, Wally López, Amaya Valdemoro y Agustín Jiménez. Los cuatro invitados llegan con ganas de diversión pero también conscientes de que tienen que ayudar a los concursantes.

Lorena Gómez alcanzó la popularidad gracias a 'Operación Triunfo', en la edición de 2006. No obstante, su paso por la Academia no fue su primera experiencia en televisión. Participó en 'Menudas estrellas', en Antena 3, con sólo 10 años, y en 2011 llegó a ser finalista del Festival de Benidorm. Otro de sus grandes éxitos llegó con su participación en 2016 en 'Tu cara me suena': quedó tercera. Ahora prepara nuevo proyecto musical. Y nos puso los pelos de punta en su anterior visita a 'Pasapalabra' junto a Manu Tenorio, cantando juntos 'Noches de bohemia'.

También contaremos con la presencia de Wally López, un apasionado de la música desde pequeño. Es un conocido DJ y productor español de música house, cuyo verdadero nombre es Ángel David López Álvarez. Su nombre artístico se debe a los famosos libros de dibujos de Martin Handford. Alcanzó la fama gracias a 'La Factoría', el programa musical que presentaba los viernes en Máxima FM. Se ha convertido en un pionero del house en España, ha remezclado a grandes artistas y se ha recorrido prácticamente todo el planeta. No es la primera vez que visita 'Pasapalabra', el DJ ya estuvo una vez en el programa y desató las risas en el plató debido un fallo suyo sobre José Mota.

Se considera a Amaya Valdemoro como la mejor jugadora española de baloncesto de la historia. Ha sido ganadora de tres anillos de la 'WNBA' y numerosos trofeos más, siendo buque insignia de la selección española de baloncesto. Ha participado dos veces en los Juegos Olímpicos, en Atenas 2004 y en Pekín 2008, y ha jugado en las ligas española, estadounidense, brasileña, rusa y turca. En 2013 pone el broche final a su brillante carrera proclamándose campeona de Europa con la Selección, tras ganar a Francia la final del 'Eurobasket de 2013'. La exjugadora de baloncesto ya estuvo en 'Pasapalabra', demostrándonos su competitividad en la prueba musical del programa.

Agustín Jiménez tiene una gran trayectoria como actor de teatro, cine y televisión. Estudió Pantomima clásica con Julio Castronuovo y Pepe Viyuela y participó en proyectos durante años en la UNED y otras grandes instituciones. En el mundo de la comedia, es reconocido como uno de los creadores e impulsores del género del Stand-up en España. En televisión fue guionista de series como ‘Casi perfectos’ o ‘La hora de José Mota’, además de ser presentador en programas propios y colaborador en programas de entretenimiento como ‘El Hormiguero’ o ‘El club de Flo’. Actualmente, colabora en el programa de radio 'Más de Uno' de Carlos Alsina en Onda Cero. La última vez que estuvo en el plató de 'Pasapalabra', se llevó un zasca por parte de Roberto Leal al querer postularse para 'La Voz'.