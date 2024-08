Nacho Mangut, ante su nueva oportunidad en Pasapalabra: “Voy a superar por mucho el nivel de 2020”

Más rápido, más alto, más fuerte. Haciendo un guiño al lema olímpico en plenos Juegos de París 2024, así regresa Nacho Mangut a Pasapalabra. “Fue una sorpresa para mí”, confiesa el extremeño, que se convierte en el primer concursante de esta etapa que obtiene una segunda oportunidad. Con tanta adrenalina aún reciente, nos concede una entrevista en la que habla de sus sensaciones y de sus objetivos.

Todavía asumiendo el revuelo surgido desde el momento en el que apareció en la Silla Azul, Nacho es consciente de que su vuelta de forma oficial “genera ciertas expectativas”. “Eso da vértigo”, reconoce.

Tras su anterior etapa, que duró 79 programas, ha participado en varios especiales, como el Duelo de Campeones o, este mismo año, la celebración del cuarto aniversario del concurso. Sin embargo, el reto ahora vuelve a ser el máximo: entrar en el selecto club de campeones completando El Rosco.

“En muy poco tiempo voy a superar por mucho el nivel de 2020”.

Por supuesto, ha llegado preparado para este momento y sus actuales circunstancias le permiten concentrarse en Pasapalabra. “Dejé el trabajo en la universidad en Madrid y me preparé las oposiciones de Matemáticas en Badajoz, entonces durante dos años no estudié nada, a cambio he conseguido un trabajo que me permite pedirme excedencias y ahora mismo sólo me dedico al concurso”, explica. Es la principal diferencia respecto a su anterior etapa. Por eso, se atreve a pronosticar: “En muy poco tiempo voy a superar por mucho el nivel de 2020”.

Por primera vez como aspirante en la Silla Azul

Lo que ha hecho especial su regreso ha sido verle aparecer como aspirante en la Silla Azul: por primera vez, en vez de luchar por mantenerse como concursante, jugó para ganarse ese puesto. Nacho reconoce que llegaron a entrarle “pensamientos intrusivos” en ese momento: “Verás tú como la líe”. Por eso, lo vivió con “bastantes nervios” y ante un rival, Aitor, que “lo hizo bastante bien”.

Prometedor duelo contra Manu

Superada esa prueba, ha comenzado un duelo prometedor frente a Manu. El extremeño, que se curtió enfrentándose a Pablo Díaz, ha podido estudiar la forma de jugar de su nuevo oponente.

“Manu es de los mejores concursantes que ha habido en las pruebas previas a El Rosco"

“Es de los mejores concursantes que ha habido en las pruebas previas a El Rosco, hace casi todas perfectas”, analiza. Eso supone, al acumular muchos segundos, que podría tener a menudo la baza del último turno y de especular con el tiempo. “Por otra parte, estoy liberado de esa responsabilidad, así que me dedicó a mi Rosco e intento no fallar palabras fáciles”, explica.

Nueva oportunidad para ganar el bote

Manu y Nacho son, como dice la canción, dos hombres con un mismo destino: ganar el bote. Sin embargo, completar El Rosco es una espina clavada desde hace aún más tiempo en el extremeño. “Tampoco me meto mucha presión con eso, la verdad”, afirma. Además, hace una valoración: “Considero que en los concursos he demostrado todo lo que tenía que demostrar”.

Para finalizar la entrevista, Nacho lanza un mensaje directo a los seguidores de Pasapalabra: “A toda la gente que me anima y que me animaba en el año 2020, muchísimas gracias porque me dais mucha fuerza para estudiar”.