Marta Terrasa confiesa que Pablo Díaz fue su peor pesadilla: "Me gustaría ganarle algún día"

Marta Terrasa vuelve a Pasapalabra dispuesta a ser ella la que meta miedo en el especial Halloween. "Estoy contenta y, al mismo tiempo, un poco aterrorizada teniendo en cuenta el percal que hay con todos invitados", reconoce tras comprobar que la Señora Bates le da la bienvenida con un cuchillo en la mano.

La propia protagonista de Psicosis le pregunta por su rival en este programa: Marta Garriga. "Mi tocaya es estupenda, la he seguido durante toda su participación, que hace relativamente poco tiempo, y lo hace muy bien", valora.

Hannibal Lecter trata de meter el diente con una curiosidad más truculenta: el oponente al que más le gustaría ganar. Ella lo tiene claro: "Sin ir más lejos, mi querido Pablo". Por sus palabras, la concursante confiesa que fue su gran 'villano' durante sus 30 programas juntos: "Me dio por todos los lados porque es de lo más completos que ha pasado por Pasapalabra". "Anda que no me gustaría ganarle algún día", confiesa.

La Reina de Corazones consigue saber su peor pesadilla relacionada con el concurso: "Le tengo miedo a fallar algo que me he repasado mucho y en el último momento decirlo mal", asegura Marta. Ella incluso reconocer que es "un trauma" que trata de no visualizar porque le provoca incluso más pánico que una Silla Azul.

Lo que tiene claro es que su gran objetivo por Halloween es vencer la maldición de El Rosco y completar sus 25 letras.