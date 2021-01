El augurio que adelantó la eliminación de Luis en ‘Pasapalabra’: “Algo va a pasar”

84 programas ha aguantado Luis en ‘Pasapalabra’, un número con el que batido récords junto a Pablo y que siempre llevará en su corazón.

Luis de Lama ha caído derrotado en la 'Silla Azul' tras fallar dos palabras frente a un duro rival. Diego, que era el aspirante a concursante, se mantuvo firme y controló sus nervios.

Él mismo ha declarado que veía los duelos entre los concursantes por la televisión y que para él fue como cuando “Garbiñe Muguruza ganó a Serena Williams”. El ahora concursante y nuevo rival de Pablo ha definido a Luis como entrañable.

¿Tuvo algún presentimiento antes de ser eliminado?

"Estaba anímicamente regulinchi"

Luis ha confesado que venía con una sensación extraña y un presentimiento de que algo iba a suceder. “Fue algo raro”, admitía mientras explicaba que todo viene de un tiempo atrás después de sufrir una serie de derrotas consecutivas contra Pablo en ‘El Rosco’.

El ánimo del exconcursante no se encontraba en su mejor momento tras lo sucedido con su rival y recibió todo el apoyo de su mujer, que decidió contratarle un masaje para que se relajara.

“La chica que daba el masaje era de energías, ahora me hace gracia, pero hace un rato no, y me dijo que me pusiera un jersey rojo porque algo iba a pasar”, detallaba De Lama mientras asimilaba con tristeza cómo su vida se separaba del concurso.

¿Qué sintió Luis con el segundo error en la 'Silla Azul'?

El ahora exconcursante de ‘Pasapalabra’ ha revivido durante la entrevista el duro momento de su eliminación tras perder en la ‘Silla Azul’.

"O me llevaba el bote o me iba para casa"

“Ha sido como la sensación de hacerte una herida, que en el primer segundo no sientes nada, pero luego ha sido como una avalancha de sensaciones”, lamentaba con lágrimas en los ojos.

El madrileño se ha roto durante la entrevista y ha confesado que “despedirse de la gente es jorobado”.

¡Te echaremos de menos, Luis… ‘Pasapalabra’ será siempre tu casa!