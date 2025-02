‘The House of the Rising Sun’, la canción que ha puesto los pelos de punta a Gabino en Pasapalabra

La Pista siempre deja los mejores momentos para la posteridad. Y hoy, no solo henos podido ver un divertido pique entre amigas con Marta Berenguer y Lucía Jiménez, sino que además hemos podido ver una actuación que nos ha puesto la piel de gallina.

Los siguientes en enfrentarse han sido Francisco Cacho y Gavino. El meteorólogo y el actor parecía que iban a vivir un tenso combate en la prueba musical, pero nada más sonar el ritmo, la balanza se ha posicionado a favor de Gavino.

“Es ‘The House of the Rising Sun’, de The Animals”, ha afirmado, seguro de su respuesta. Pero no solo eso: además, el actor ha interpretado una parte de la canción, poniendo los pelos de punta a todo el plató de Pasapalabra.

¡Qué emocionante! No te pierdas este momentazo dándole al play.