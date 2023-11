Teresa Baca, como nunca se la había visto en Pasapalabra: “Nos va a dar suerte”

Una de las invitadas más fieles a Pasapalabra es Teresa Baca. La modelo ha regresado al concurso y con una importante novedad. De hecho, Roberto Leal le ha dado la enhorabuena nada más comenzar el programa por esta buenísima noticia. “En este plató he crecido, me ha visto en tantas etapas que ahora me está viendo en la mejor”, ha asegurado.

El misterio, aunque lo disimula muy bien sentada en la mesa y por lo guapa que está, es un muy feliz embarazo. El nacimiento está previsto para el próximo mes de enero, será una niña y ya tiene elegido el nombre: “Teresita”. “Nos va a dar suerte, Moisés”, le ha comentado al concursante.

Roberto le ha añadido un poco de humor a este momento, al decirle a la invitada: “Tú ya te has llevado el bote”. ¿Será un presagio para otra buena noticia durante esta visita a Pasapalabra?