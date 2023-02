El tartamudeo de Rafa que provoca un ataque de risa en el equipo azul… ¡con acierto in extremis!

Este programa de ‘Pasapalabra’ ha arrancado con un nivel de diversión y humor más alto de lo que acostumbran no solo los invitados, sino también los concursantes. Ha sido en la primera prueba, la de ‘Una de Cuatro’, donde Rafa se atascaba en una de las respuestas de los paneles y que le ha llevado a un tartamudeo.

El sevillano contagiaba su risa a Valeria Vegas y Jordi Évole, que no podían creerse la situación tan surrealista que estaban viviendo. Sin embargo, ese no ha sido motivo suficiente para distraerles y la escritora consigue marcarse un espectacular acierto en el último segundo.

Por su parte, Jordi Évole mostraba de nuevo su indignación al no tener apenas presencia durante las pruebas, especialmente en esta: “No me lo espero, yo me iba a echar a dormir”, bromeaba el invitado a Roberto Leal. ¡No te pierdas este momentazo!