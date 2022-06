El sarcasmo de Luis Zahora tras ser sancionado en ‘Pasapalabra’: “Pero entonces, ¿para que vengo ya a este programa?”

Luis Zahora y Raúl compiten en ‘La Pista’ con una canción de 1981. Un tema que se les atraganta a los invitados en las primeras notas. Cuando Roberto Leal va a dar la pista con una frase de la canción, el actor se adelanta al presentador de ‘Pasapalabra’ y activa el pulsador.

“Si no me has dejado acabar la frase” le reprochaba Roberto Leal dando el turno a su compañero Raúl y quitándole el turno al invitado del equipo naranja.

Tras la sanción de perder el turno, Luis Zahora le lanza un comentario al presentador de ‘Pasapalabra’, “si no puedo responder, ¿para que vengo yo a este programa?

Un comentario que provoca una divertida reacción en invitados y concursantes del programa. ¡No te lo pierdas!