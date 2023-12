El reproche de Rocío Martínez a Roberto Leal: “No engañes a mi madre”

Rocío Martínez dejó muy buenas sensaciones en su pasada visita a Pasapalabra. ¿Y en la nueva? La periodista ha hecho autocrítica al comenzar el segundo programa ya que no se le dieron bien las pruebas en el anterior. Por ejemplo, perdió en La Pista contra Edu Pidal a pesar de que era el debut de su compañero radiofónico en el concurso.

Sin embargo, Roberto Leal le ha llevado la contraria al mandar un mensaje a su madre: “Nieves, que un besito de parte de la niña, que lo está haciendo muy bien”. La invitada le ha respondido: “No es verdad, no engañes a mi madre”. Además, ha revelado que juega con su sobrino, de 6 años, a Palabras Cruzadas: “Me gana siempre, y no porque me deje”.

Por eso, ante tanta insistencia, Roberto ha mandado un nuevo mensaje a Nieves: “¡Que la niña lo está haciendo fatal!”. Dale al play… ¡y no te pierdas este divertido momento!