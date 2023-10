La reivindicación de Itziar Castro al cine: “Las gordas podemos ser protagonistas y felices”

Antes de dar paso a un nuevo duelo en El Rosco entre Moisés y Óscar, Roberto Leal se ha detenido a charlar con los invitados. Con Itziar Castro ha hablado sobre su el estreno mundial de su cortometraje L@ cita, un proyecto en el que se ha implicado de todas las formas posibles. “Lo he escrito, lo he dirigido, lo he producido, me he arruinado”, ha apostillado.

Además, la actriz interpreta y hasta canta en la banda sonora. “Soy como Amenábar pero también actúo”, ha bromeado. Por eso, no es de extrañar su emoción: “Estoy muy nerviosa, tengo muchas ganas de que se vea”.

Itziar ha explicado que se trata de una comedia romántica y ha hecho un alegato respecto a este tipo de películas. “Es lo que yo de pequeña hubiese querido: que las gordas podemos ser protagonistas y felices”, ha afirmado. ¡No te pierdas su mensaje al completo en el vídeo!

Después sí, ha llegado el nuevo duelo en El Rosco entre Moisés y Óscar. El concursante riojano ha estado magistral para mantener su racha con el color naranja, aunque su rival ha dado la pelea hasta el último momento.

El último tirón de Moisés ha puesto a Óscar en jaque, justo en su intento de acabar con su "racha regulera". ¡Espectáculo hasta la última respuesta!