La reflexión de Rafa sobre su edad: “Me suelen echar más… y no me importa”

Rafa ha comenzado el año sufriendo un poco en ‘Pasapalabra’. Tras superar la ‘Silla Azul’, se ha conjurado frente a la buena racha de Orestes en ‘El Rosco’: “Me tiene frito”, ha asegurado.

Además, el mejor estímulo sigue siendo el bote, que ya llega a 2.008.000 euros. Roberto Leal le ha preguntado por esa cifra y el sevillano ha tirado de efeméride: “Es el año en el que me hice mayor de edad”. Incluso bromeando ha asegurado que, si se llevara el premio, ya dejaría de contar los años.

En cualquier caso, ha asegurado que cumplirlos no es algo que le inquiete. “Me suelen echar más… y no me importa”, ha reflexionado, si bien nuestro presentador le ha advertido entre risas: “Ya te importará”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!