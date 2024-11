“Qué poquita inversión y cuánto éxito”: Ni Lorena Gómez se cree su victoria en La Pista

Es imposible una victoria más rentable que la que ha conseguido Lorena Gómez en La Pista. Una sola palabra ha valido los cinco segundos en juego en su duelo contra Edu Aguirre. La cantante ha maquillado así la prueba para el equipo azul, tras las derrotas de Rosa y de Txabi Franquesa. Eso sí, el comediante ha dejado una hilarante anécdota inventando un nuevo éxito para Shakira: “Y le piqué”.

Lorena no se ha adelantado esta vez con el pulsador, como en el anterior programa. De hecho, Edu ha sido más rápido. ¡Y ha reconocido la canción! Pero no ha podido recordar nada de ella. El turno ha pasado a Lorena, que ha empezado a tararear. ¡Hasta así suena preciosa su voz!

Sin embargo, parecía que a la cantante le iba a ocurrir como a su rival: le faltaba algo de la letra. Al final, justo cuando Roberto Leal iba a pasar a la siguiente pista, le ha salido un “surrender”. Tras unos segundos de suspense, el presentador le ha dado la buena noticia: “Qué poquita inversión y cuánto éxito”. ¡Ni la propia Lorena se lo creía!