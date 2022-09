Pique entre Manuel Martos y Joe Pérez-Orive: “No has apretado para no quedar en ridículo”

Manuel Martos y Joe Pérez-Orive vuelven a enfrentarse en ‘La Pista’. “Por cosas más sencillas se han perdido amistades”, ha ironizado Roberto Leal, que les ha anunciado que la canción que tienen que acertar es una infantil. “Sois padres de un equipo de fútbol cada uno”, ha bromeado el presentador al ver su reacción.

Manuel ha sido el más rápido con el pulsador… para lo bueno y para lo malo, porque ha reconocido el tema con el primer fragmento y sabe que va a protagonizar un momento divertidísimo. De hecho, le ha comentado a su rival: “Tú te la sabes y no has apretado para no quedar en ridículo”.

Ante el pique, Joe ha contraatacado: “Si ganas tienes que bailar”. Para rematar, Eva González ha recordado: “En trenecito se baila esta canción”.

Al fin, Manuel Martos ha vencido su vergüenza para empezar a cantar ‘Chuchuwá”. ¡Después ya no había quién le parara! Todos en la mesa han terminado haciendo la coreografía. ¡No te pierdas este momentazo!

