Pablo Abraira, sobre su próximo trabajo: “Lo mejor que puedo hacer, todavía no lo he hecho”

Pablo Abraira le ha confesado a Roberto Leal que hay dos tipos de artistas, “los que viven de lo que han hecho y los que piensan que lo mejor que puedes hacer, todavía no lo has hecho”. El cantante se considera de ese segundo grupo de personas y por ellos no ha contado en qué consiste su próximo proyecto.

Pablo Abraira confiesa que ya está en un momento en la vida en que hace lo que le apetece acompañado de grandes músicos y desde la tranquilidad. El cantante espera poder lanzar su nuevo trabajo para finales de año. No te pierdas los sabios consejos del artista en ‘Pasapalabra’.

