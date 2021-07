El método de estudio de Pablo, sus fallos más tontos y sus aciertos más difíciles en ‘El Rosco’

Para resolver las 25 preguntas que le separan del bote, Pablo se ha preparado a conciencia y gracias a ello, más de una vez, nos ha dejado con la boca abierta.

El mismo nos ha comentado que su forma de estudio consta de tres partes. La primera es apuntarse todas las palabras de todos los roscos y todas las sillas azules que existen. La segunda parte, y quizá una de las más complicadas, es aprenderse el diccionario entero. Y en tercer lugar, apuntarse cosas de fuera del diccionario que sean “muy locas”.

Roberto Leal aseguraba que en cada parón del programa el tinerfeño miraba el teléfono y se enteró de que era para estudiar, repasar y ponerse al día: “Gracias a él tengo un vocabulario exquisito”, comenta nuestro presentador.

También el concursante ha hablado de su forma de enfrentarse a ‘El Rosco’. “A mí lo que me suele pasar es que me dejo muchas palabras en segunda vuelta porque quiero asegurarme al 100% que no voy a fallar”, confesaba Pablo.

Sobre los fallos, Pablo ha afirmado que esos momentos le sirven para dos cosas: como lección para próximos roscos y para darse cuenta de que fallar una no significa que haya perdido todas las oportunidades. ¡Qué buena lección!

Además, Roberto Leal también nos ha hablado de los gestos más representativos de Pablo a lo largo de los programas. Cada uno de ellos quiere decir algo y el presentador asegura saber cómo se encuentra el concursante solo con ver lo que hace con sus manos.

