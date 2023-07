Melanie Olivares, indignada con Carlos Santos en ‘La Pista’: “¿Qué es eso?”

Melanie Olivares y Carlos Santos eran los encargados de dar el pistoletazo de salida en ‘La Pista’. Los actores estaban fríos ya que era el primer programa en el que acompañaban a los concursantes y muestra de ello ha sido lo perdidos que se les ha visto desde el principio.

Las dos primeras pistas que les ha dado Roberto Leal no ha ayudado en nada a los invitados que, de hecho, no han llegado ni a pulsar el botón. No ha sido hasta la tercera que Carlos se ha atrevido a probar suerte.

“¿Qué es eso?”, decía Melani al escuchar el intento de cantar la letra de su rival. Sin embargo, finalmente el actor ha sido más rápido cuando tan solo quedaba traducir el título de la canción del inglés. ¡No te lo pierdas!