Las manos de David Amor le dan ventaja en La Pista: “Cubre completamente el pulsador”

Llum Barrera no ha tenido opciones en La Pista. Aunque Roberto Leal ha advertido antes de empezar que era una canción de 1961 muy conocida, la actriz ha andado lenta con el pulsador.

“Yo creo que a mí no me han enchufado bien”, ha advertido Llum, creyendo que no le funcionaba el pulsador. Sin embargo, el problema ha sido la velocidad de David Amor al otro lado de la mesa. El invitado ha pulsado en menos de un segundo y ha resuelto con ‘Quince años tiene mi amor’, del Dúo Dinámico.

Tratando de consolar a Llum, Roberto Leal ha reparado en algo contra lo que no puede luchar. “Cubre completamente el pulsador”, ha señalado, haciendo referencia a las manos de David Amor. “Tiene ventaja”, le ha dicho a la actriz.

Si bien es cierto que el gran tamaño de las manos de David Amor ya es patrimonio nacional… ¡nadie se imaginaba que le servirían en Pasapalabra! Échale un vistazo al video para revivir el momento.