“¡Madre mía!”, “¡Que barbaridad!”: Cristina Alcázar causa furor con su baile en ‘La Pista’

Cristina Alcázar y Ana Ruiz eran las encargadas de inaugurar ‘La Pista’ en este programa. Las actrices se veían las caras en el primero de los tres duelos que van a mantener como invitadas de ‘Pasapalabra’.

Ana ha sido más rápida con el pulsador, pero, pese a sus múltiples intentos, no ha conseguido replicar ninguna parte de la canción. “La tarareas muy bien, pero no te sabes el título”, le ha dicho Cristina.

La integrante del equipo azul no ha fallado y tras confirmar su acierto no se lo ha pensado: ¡Ha acudido con Roberto Leal a bailar en medio del plató! De hecho, sus pasos han sido tan increíbles, que han despertado el furor de todos sus compañeros. ¡Mira el vídeo de arriba para no perderte este momentazo!