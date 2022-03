Las lágrimas de Sandra Ibarra al recordar su cáncer y confesar por qué volver ‘Pasapalabra’ es un “regalo de la vida”

Roberto Leal ha despedido a los invitados que durante tres días han participado en 'Pasapalabra'. Sandra Ibarra, Pablo Puyol, Mamen Mendizábal y Gipsy Chef han vivido tres programas muy intensos, sobre todo por la eliminación de Jaime.

Antes de 'El Rosco', el presentador ha charlado con ellos y, en particular, ha querido descubrir la "historia muy especial" que Sandra Ibarra tiene con este concurso. Su respuesta ha conmovido a todos.

La periodista ha contado que, el 11 de septiembre de 2002, le diagnosticaron su segundo cáncer: "Tuve una recaída". "Al día siguiente me hicieron una extracción de médula para saber el alcance de la enfermedad, me tomé un nolotil y me vine al programa", ha recordado. Ha añadido que no le comentó a nadie lo que le estaba pasando.

Sandra Ibarra ha explicado que lo cuenta en un capítulo de su libro y también cuando da conferencias. "Pongo 'El Rosco' e iluminada la 'C' de 'cáncer'", ha comentado.

Lo más conmovedor ha sido descubrir el motivo por el que decidió estar en 'Pasapalabra' cuando acaba de recibir la noticia del cáncer. "Es como arañar minutos a la vida, no sabía si iba a volver a vivir esto otra vez", ha confesado emocionada, hasta el punto de no poder evitar unas lágrimas.

"Me está regalando la vida muchas cosas que no me imaginaba", ha asegurado a Roberto Leal, tras fundirse con él en un sentido abrazo.

Además, ha querido mandar un saludo a otras dos luchadoras frente a esa enfermedad: Julia Otero y Ana Rosa Quintana, a las que espera en su 'Escuela de supervivientes'.

¡Descubre al completo en el vídeo el esperanzador mensaje de Sandra Ibarra!

