Jorge Lucas destapa lo que no se ve de Roberto Leal en Pasapalabra: “Luego queda raro”

“¿Pero tengo que hacer todo esto que haces tú?”, le ha preguntado Jorge Lucas a Roberto Leal. De esta forma, el invitado ha destapado una curiosidad sobre el presentador que refleja su naturalidad y sentido del humor como conductor de Pasapalabra. Ha ocurrido por un lance del juego, cuando el equipo naranja iba a comenzar con sus preguntas en el Una de Cuatro.

Roberto le ha anunciado a Jorge la temática de la prueba en este programa: animales. “No me iba a tocar otra cosa a mí”, ha bromeado el actor. Ha sido justo a continuación cuando el invitado ha dejado al descubierto el detalle del presentador que no suelen mostrar las cámaras. El sevillano lo ha explicado: “Yo lo hago, no se me ve y luego queda raro porque vosotros hacéis gestos”.

La cámara sí le ha enfocado a Roberto cuando iba a dar paso al equipo azul en la prueba. Entonces se ha podido comprobar qué es lo que muchas veces hace reír a los invitados. ¡Descúbrelo en el vídeo!