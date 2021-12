Jorge González utiliza su idioma para ganar a Antonio Garrido en ‘La Pista’

Jorge González ha afrontado ‘La Pista’ con “un poco de presión” porque, según él, “el cantante se tiene que saber todas”.

El que fuera concursante de ‘Tu cara me suena’ se ha enfrentado a Antonio Garrido con un tema del año 1979. “¿Qué pasa con ese año, Jorge?”, ha querido saber Roberto Leal antes de que el invitado le dijera que “no estaba ni nacido”.

Con las primeras notas, González se ha venido arriba con ‘I want to be free’ y Leal le ha pedido que cantara un poco aunque no fuera la canción que había sonado en ‘Pasapalabra’.

“Lookin’ for a lover who needs another”, ha sido el verso de la canción ofrecido por el presentador, ¿suficiente para proclamar a un ganador?