Jaime Sinatra, el concursante cambia de apellido con su concierto en solitario de ‘Fly me to the moon’

Jaime y Orestes se han batido en duelo con una canción de 1954. “En 10 añitos fíjate si cambiamos”, aseguraba Roberto Leal antes de anunciar que iban a escuchar una versión posterior del 64.

Conde solo ha necesito unos segundos de música para aventurarse a cantar ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra, sorprendiendo a todos y ganando cinco segundos en ‘La Pista’.

¡No te pierdas el concierto en solitario del concursante del equipo naranja!

Seguro te interesa... Orestes gana un rosco con una palabra… ¿mal acentuada?: Roberto Leal explica por qué es válida