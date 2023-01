Jaime Nava, ‘graduado’ frente a Alejo Sauras: “Relajado desde ya”

Si alguien puede atreverse a plantarle cara a Jaime Nava, con el brazo y el cuerpo que tiene, ése es Alejo Sauras. Al menos, en ‘La Pista’, intentando evitar la victoria del exjugador de rugby. Sin embargo, los cinco segundos han sido para el invitado del equipo azul.

En un programa dedicado al cine, Jaime ha sido el más rápido con el pulsador y ha comenzado a tararear ‘Mrs. Robinson’. “¿Y qué película es?”, ha querido apretarle Alejo. Sin embargo, Roberto Leal le ha recordado que daba por bueno acertar tanto la canción como la película.

“Relajado desde ya… me he quedado”, ha asegurado el exdeportista tras ganar. No obstante, después ha querido tranquilizar a su rival contando que se trata de ‘El graduado’. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!