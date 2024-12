“Me has hecho dudar hasta a mí”: la seguridad de Goyo Jiménez confunde a Roberto Leal en La Pista

Goyo Jiménez ha vuelto a Pasapalabra para dejarse la piel en las pruebas, pero, sobre todo, para hacernos reír y pasar un buen rato a los espectadores. El cómico ya nos regaló un momento único en el último programa interpretando una peculiar versión de una de las canciones navideñas más famosas de todos los tiempos: ‘All I want for Christmas is you’.

En este nuevo duelo en La Pista contra Cristina Pedroche, Goyo Jiménez ha comenzado muy seguro de sí mismo y, a pesar de no saber cuál era la canción que sonaba, el cómico ha lanzado una respuesta tan clara que ha hecho dudar hasta el propio Roberto Leal, que tenía delante la respuesta correcta.

Lo que sí ha adivinado el cómico es la intérprete de la canción, Tina Turner, así que Cristina y él han comenzado a pensar posibles respuestas, sin mucho éxito en un inicio. ¿Quién habrá conseguido sumar segundos a su marcador? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!