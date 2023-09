El éxito de Amaya Valdemoro con el que reivindica el talento femenino del baloncesto español

Amaya Valdemoro se convirtió el pasado 23 de agosto en la primera jugadora española en ingresar en el Salón de la Fama de la FIBA. Se trata de un reconocimiento histórico hacia una de las mayores leyendas de nuestro baloncesto y, con la protagonista en el plató de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal ha pedido un aplauso para ella por este éxito, días después del hito histórico que también ha logrado Pau Gasol al entrar en el Salón de la Fama de la NBA.

“Cuando me llamaron, no me lo creía”, ha reconocido, asegurando que se emociona con sólo pensar en lo conseguido: “Es un superorgullo”. La exjugadora ha presumido de “pasear el nombre de España” por la importancia de nuestro país en este deporte: “Somos de lo mejorcito, damos muchísimo al baloncesto mundial”.

Además, Amaya se ha mostrado feliz por “ir abriendo puertas”, como primera mujer española en ese Hall of Fame, y ha querido reivindicar el talento femenino que hay en el combinado español: “Van a venir muchísimas más”. Por último, se ha emocionado al afirmar: “Acordándome de muchas personas”. ¡Revive su mensaje al completo en el vídeo!