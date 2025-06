William Levy cuenta la verdad sobre su detención en Florida: "Fue una experiencia más en la vida"

William Levy regresó al plató de El Hormiguero y, como es habitual en él, no dejó indiferente a nadie. Además de hablar de su familia y su particular método para compaginar el trabajo con su familia, el actor sorprendió al público al relatar con naturalidad y sentido del humor un altercado que vivió recientemente en un restaurante de Florida del que resultó arrestado.

Todo ocurrió mientras tomaba algo con un amigo. Según explicó, en la barra del local había una persona con la que su amigo comenzó una discusión relacionada con la cuenta. "Me metí para evitar que la situación escale", aclaró Levy, restándole importancia al incidente.

Lo que empezó como una intervención pacificadora acabó con la llegada de la policía. William confesó que la actitud de los agentes no fue la más adecuada: “La forma en la que nos dijeron que nos fuéramos no era la mejor. Yo estaba fuera del restaurante y me llevaron”.

El actor pasó la noche en el calabozo, pero lo recuerda sin dramatismo: "Fue una experiencia normal", comentó entre risas. Incluso bromeó sobre la situación asegurando que "hice nuevas amistades" y que no durmió nada durante su estancia. “Una experiencia más en la vida”, concluyó con una sonrisa.

Con su espontaneidad y cercanía, Levy volvió a conquistar al público de El Hormiguero, mostrando que sabe tomarse con filosofía incluso los momentos más incómodos.