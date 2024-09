La exigente autocrítica de Nacho en Pasapalabra: “A veces se me cruzan las fáciles también”

El color naranja de ganador de Pasapalabra se ha convertido en propiedad de Nacho en los últimos programas. El extremeño atraviesa su mejor racha desde que regresó al concurso, con cuatro 23 seguidos en El Rosco y un empate a 22, el de su último duelo contra Manu. Esas tablas les han permitido a los dos comenzar con la tranquilidad de evitar la Silla Azul.

Roberto Leal les ha preguntado por ese noveno empate y, en el caso de Nacho, por una respuesta que se le resistió. “No fue mi día más brillante”, ha comentado, lamentando no haber acertado ese “rapiñar”. Lo sorprendente ha sido la autocrítica que ha hecho pese a mostrar un nivel tan alto: “Últimamente estoy un poco torpe”. “Llegará un momento en el que me salgan las que me estudie”, ha añadido, con cierta frustración por esos lapsus de memoria.

“Eres muy exigente contigo mismo”, ha valorado Roberto. No obstante, el extremeño ha insistido: “A veces se me cruzan las fáciles también”. ¡Dale al play para descubrir sus declaraciones!