Eva González fantasea con el bote de ‘Pasapalabra’: ¿Qué haría si se lo llevara?

Marco Antonio ha llegado a una cifra redonda de dinero ganado en ‘Pasapalabra’: 30.000 euros, acumulados en 54 programas. “Yo prefiero no tocarlo, de momento”, ha asegurado el concursante sobre ese dinero.

En cambio, Eva González ha reconocido que no podría resistirse: “Me gasto la lotería antes de que me toque”. Roberto Leal ha respondido que hay que pensar en si no toca, pero la invitada ha afirmado: “Y la fantasía tan bonita que se vive…”.

Por eso, ha animado al presentador a imaginar en qué se gastaría el bote, que ya asciende a 460.000 euros. “Yo sé todo lo que haría”, ha asegurado Eva.

Lo que ha ocurrido en 'El Rosco' al final del programa es para ni pestañear. ¡Marco Antonio se ha situado con 24 aciertos! Y ha dado la respuesta que puede suponer llevarse el bote de 460.000 euros.