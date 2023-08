El empeño de Carlos Marco y Moisés en convertir a Barry White en actor

Barry White es uno de los grandes compositores y cantantes de los géneros disco, R&B y soul. Sin embargo, Carlos Marco y Moisés se han empeñado en alejarle de la música para convertirle en una estrella del cine, en dos fallos casi consecutivos y muy llamativos en la prueba ‘Una de Cuatro’.

La voz grave del cantante estadounidense es inconfundible con éxitos como ‘You're the first, the last, my everything’ y ‘Can't get enough of your love, baby’. Estas canciones llegaron a sonar de forma destacada en series como Ally McBeal y Los Simpson, donde incluso llegó a aparecer. Sin embargo, Moisés ha llegado lejos… ¡al concederle un Oscar! El concursante se ha llevado las manos a la boca al darse cuenta de que el premiado por ‘La ballena’ fue Brendan Fraser.

Tanto o más llamativo ha sido el lapsus de Carlos Marco, que ha confundido a Barry… ¡con Mario Casas! Pequeños errores que dejan estas anécdotas tan divertidas en ‘Pasapalabra’. ¡Descubre ambos fallos en el vídeo!