“He dormido tres horas”: Roberto Leal se queda perplejo con los horarios de sueño de Manuel Díaz 'El Cordobés'

Roberto Leal ha comenzado el programa con su energía natural, y sus invitados… ¡le han seguido el ritmo! Aunque no como el presentador esperaba que lo hiciesen…

“He dormido tres horas y cuarto”, ha afirmado con una sonrisa Manuel Díaz "El Cordobés". Roberto Leal se ha quedado estupefacto ante la noticia, sin embargo, ha querido destacar el buen aspecto que tenía a pesar de las escasas horas de sueño: “Tienes muy buena cara”

El curioso momento ha abierto el debate sobre los horarios de sueño de todos los participantes. “Yo duermo entre seis y siete horas”, ha afirmado Toni Acosta, revelando que suele ser una persona que madruga bastante, aunque no siempre por voluntad propia: “O me levanto yo, o me levanta mi perra”, ha admitido entre risas.

Mientras, el resto de invitados ha descansado perfectamente, especialmente Dafne Fernández, quien nos ha contado una técnica bastante curiosa para dormir: ¡el sueño inducido! ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Dale al play para descubrirlo!