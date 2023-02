El divertido lapsus de Llum Barrera al confundir a Camilo… ¡con Quevedo!

Fue una de las canciones que más sonó en 2020. Se trata de ‘Favorito’, de Camilo, y es la que tenían acertar Llum Barrera y Juanra Bonet en ‘La Pista’. Sin embargo, su duelo ha estado a punto de quedarse en blanco porque ni con todas las ayudas de la prueba conseguían reconocerla.

Les ha costado hasta encontrar el sinónimo acertado de ‘Preferido’. Mientras, todo el público del plató reconocía saberse la respuesta. Por eso, la presión ha sido máxima ante el último fragmento musical.

Ni con esas se sabían la canción. Llum ha terminado acertando de chiripa y ha protagonizado el momentazo cuando ha afirmado, con el dibujo de Roberto Leal, que se trataba de Camilo. Por su parte, Juanra lamentaba que su lapsus podría costarle caro: “Después de esto, me he ganado el finiquito de ‘La Voz’, me van a echar”. ¡Revívelo todo en el vídeo!