¿“Se lo decía” o “Se lo diría”? Roberto Leal aclara una de las grandes dudas del habla coloquial

Gracias a uno de los aciertos de Orestes, con la palabra ‘decir’, Roberto Leal se ha parado a aclarar una de las grandes dudas del habla coloquial. Se trata de la construcción de frases como: ‘Yo si fuera tú se lo decía’. ¿O lo correcto es ‘…se lo diría’?

Lo mismo ocurre con otros verbos y expresiones como ‘Yo que tú no me compraba eso’ o ‘De no encontrarme mal, iba a la fiesta’. ¿Habría que utilizar ‘compraría’ e ‘iría’ en esos casos? El presentador lo explica en el vídeo.

Si le das al play, también descubrirás el origen del término ‘sibilino’. Procede de una palabra del latín que se refiere a unas sacerdotisas de la mitología grecorromana.