David Otero se tira a la piscina pero se queda sin alistarse ‘In the Navy’

¡Qué gran año es 1979! Siempre lo comenta Roberto Leal, por motivos personales. También es cuando sonaba la canción que les ha tocado a David Otero y Nuria March en 'La Pista'. Conocidísima, aunque con un pequeño riesgo. De hecho, es lo que le ha hecho fallar al cantante.

Tras escuchar el primer fragmento, David ha reconocido a los Village People y, tras tararear, se ha aventurado con el título: 'Y.M.C.A.'. ¡Pero no es la respuesta correcta! "Me he tirado a la piscina", ha reconocido el invitado.