¿Cómic se acentúa también en plural? Roberto Leal aclara la duda

'El Rosco' es cada tarde una oportunidad para aprender y esta semana ha dejado, entre otras, dos curiosidades que ha aclarado Roberto Leal. ¿Se debe decir 'fue inevitable reír' o 'fue inevitable no reír'? ¿Y por qué un palabra llana terminada en 's', como 'cómics', lleva tilde?

El adjetivo 'inevitable' ha hecho presencia en 'Pasapalabra' y ha surgido una pregunta. ¿Es correcto decir 'fue inevitable reír' o 'fue inevitable no reír'? Roberto Leal ha aclarado cualquier duda. Resulta que lo acertado sería decir 'fue inevitable reír'. Por otro lado, decir 'fue inevitable no reír', según la RAE, es un ejemplo de una negación expletiva, es decir, que no niega realmente. Por eso, se recomienda evitar ese 'no' para evitar confusiones.

En cuanto a la otra curiosidad, con la palabra 'cómic', Roberto Leal ha resuelto la duda sobre su plural con tilde. Según la RAE, todas las palabras llanas que terminan en doble consonante llevan tilde, aunque terminen en 's' o en 'n'. En el caso de 'cómics', esa tilde se mantiene en su plural, por eso también podemos escribir 'bíceps' con tilde. ¡No te pierdas todas las curiosidades en el vídeo!