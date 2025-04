“Yo así no puedo jugar”: Adriana Abenia alucina con la memoria de Manu en el ¿Dónde Están?

La memoria de Manu no es ningún secreto, tampoco para los invitados que les han ayudado durante los últimos programas de Pasapalabra. Sin embargo, es un talento que no deja de asombrarles. A Olivia Molina la ha dejado sin palabras, literalmente porque no le ha dado opción a participar en este ¿Dónde Están?, una prueba con la que siempre compensa los segundos que le faltan en La Pista.

Manu ha jugado un panel dedicado a canciones de Rocío Jurado y, haciendo un guiño a una de ella, ha arrasado ‘como una ola’. Ha hecho un pleno sin dar tiempo a pestañar. Quien lo ha hecho, se lo ha perdido. “Es increíble”, ha asegurado Roberto Leal, pese a ver cómo lo logra cada tarde.

El presentador se ha girado después hacia el equipo naranja, pero Adriana Abenia aún estaba en shock. “Yo así no puedo jugar”, ha comentado perpleja por el concursante. Efectivamente, Rosa ha jugado con presión y no ha conseguido dar la réplica con las canciones de Isabel Pantoja.