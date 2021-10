El aplaudido mensaje de Nerea Garmendia sobre el turismo por España: “Tenemos de todo, no nos vayamos fuera”

Nerea Garmendia está revolucionando estos días 'Pasapalabra' con su simpatía y su espontaneidad. Además, le ha contado a Roberto Leal una de sus últimas iniciativas, que la está llevando a recorrer toda España.

"Me he comprado una camper", ha revelado, explicando para aquellos que no lo sepan que es "una casa con ruedas" porque es una furgoneta "donde puedes comer, dormir, ducharte...". Con ella, ha creado un proyecto con el que fomentar el turismo y la cultura.

La actriz ha aprovechado para hacer un alegato a favor de conocer nuestro propio país. "Tenemos cultura, historia, ocio, gastronomía, deporte...", ha defendido. Por eso, ha animado a "disfrutar de todo lo que tenemos aquí".

