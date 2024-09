“Me ha hecho ilusión”: Sofía da la sorpresa y gana su cara a cara contra Pablo en La Pista

Cualquier final del Torneo mil programas de Pasapalabra habría sido espectacular por los cuatro mitos que han competido, pero no cabe duda de que el duelo que ha deparado entre Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate tiene un punto de grandeza especial. Son los dos primeros ganadores de bote en la actual etapa y es la tercera vez que se enfrentan, hasta ahora siempre con victoria del canario.

Antes de volver a batirse en duelo en El Rosco, los dos se han enfrentado en La Pista. Pablo partía como favorito por un doble motivo: su velocidad con el pulsador y que esta prueba no es en la que más brilla Sofía. Sin embargo, que no haya reconocido la canción con el primer fragmento ya le ponía emoción a esta partida. “A mí es que el 82 me queda un poco lejos”, ponía como disculpa, un dato indirecto sobre su edad que ha comentado Roberto Leal con retintín: “Siempre recalcando esas cositas”.

La sorpresa se ha confirmado tras escuchar un poco más de música, porque Pablo ha seguido en blanco. En cambio, Sofía se ha dado cuenta de que cantaba Mari Trini y ha probado con ‘Una estrella en mi jardín’. “Gloria bendita”, le ha dicho el presentador, confirmando así su victoria. “Me ha hecho ilusión”, reconocía la concursante. ¡Revive este duelo en el vídeo!

Justo antes, se ha vivido otro cara a cara histórico. Porque se trataba de dos debutantes y porque eran Andreu Buenafuente y Berto Romero. Compañeros de trabajo y amigos, se han convertido en rivales en esta prueba.

La canción que ha sonado no podía faltar en este programa: ‘The best’, de Tina Turner. Parecía un caramelo, pero a Berto le ha costado dar con la letra… hasta que ha llegado al estribillo y se ha desatado.