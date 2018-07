¿Cómo será el casting de El Número Uno?

Realizarás una primera fase del cásting en la que cantarás a capella y dispondrás de un tiempo limitado. Por ello, te recomendamos que elijas bien el fragmento del tema que quieras cantar. Ten en cuenta que en poco tiempo tienes que mostrar tu propio estilo y personalidad musical.

Si superas esta fase, se te asignará un número para presentarte a la segunda fase del cásting de El Número Uno, que se realizará horas más tarde en la misma localización.Para la segunda fase, deberás prepararte 2 temas que te sirvan para demostrar distintas facetas de tu voz, aunque siempre siendo fiel a tu estilo. Por lo menos uno de ellos deberá ser en español.En esta fase, podrás acompañarte de un instrumento o una base musical que deberás traer en formato CD.

Tras realizar esta fase, no conocerás el resultado del casting al momento. Al final de todo el proceso de selección, los vídeos de los 100 preseleccionados se colgarán en la web de El Número Uno, a la que puedes acceder a través de www.antena3.com . Si tu vídeo no aparece colgado es que no has sido seleccionado.

Una vez publicados en la web, los vídeos podrán ser visionados, votados y compartidos en las redes sociales.