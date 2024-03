Javi asegura su dinero gracias a su ídolo de la infancia: “Esto lo has cantado tú toda tu vida”

Los hermanos Aranda han jugado muy bien hasta ahora. Con una tranquilidad admirable y un razonamiento detrás de cada respuesta, Javi y Carlos han conseguido 225.000 euros hasta ahora.

La siguiente pregunta a la que se enfrentan es musical y Carlos no ha tardado en reconocer una de las canciones. “Esto me lo has cantado en la ducha, en la habitación…”, ha asegurado nada más ver el tema de Héroes del Silencio.

“Lo he sufrido”, ha advertido Carlos, que no tenía duda de que la respuesta era correcta. ¡Y no se equivoca! Jugándosela todo a una, los hermanos han conservado el dinero gracias a su grupo favorito.